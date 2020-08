Tragedia alla stazione di Legnano, uomo investito da un treno

Tragico investimento alla stazione di Legnano. Alle 23.15 di ieri, lunedì 24 agosto, un uomo è stato travolto da un diretto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il fatto è accaduto sul binario 3, quello in direzione Varese. Sulla banchina erano presenti alcuni passeggeri in attesa del 23.38 per Busto-Gallarate-Varese. Subito dopo il passaggio del diretto, l’accorrere dei responsabili della stazione ha fatto intuire agli ignari testimoni che qualcosa di grave fosse accaduto. Infatti, all’inizio della banchina, lontano da tutti, vicino al parcheggio di via Gaeta, un uomo era stato investito dal treno.

Sul posto, immediato l’arrivo dell’automedica dall’ospedale di Legnano. Subito dopo, una pattuglia dei carabinieri e quindi una squadra dei vigili del fuoco. Per la persona investita, nulla da fare. In questo momento, mezzanotte e trenta, la sua identità e l’età non sono state ancora individuate. Impossibile confermare se si sia trattato di un atto volontario oppure di una disgrazia.