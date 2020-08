Tragedia della solitudine a Ferragosto, 85enne trovata morta in casa

Ferragosto non è per tutti momento di aggregazione e divertimento in compagnia. Esistono, purtroppo, anche situazioni di solitudine che devono far riflettere, come quella della donna trovata oggi, sabato 15, deceduta in casa da giorni.

Il ritrovamento è avvenuto a cura di una pattuglia della Polizia Locale. Nell’appartamento di un condominio di corso Garibaldi, davanti alla chiesa di S.Domenico, il corpo senza vita di una anziana di 85 anni, da giorni sola in casa.