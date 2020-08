Tre venerdì con Pargolario per scoprire la meraviglia nel Parco del Campo dei Fiori

L’associazione Pargolario di Cuvio organizza nel mese di agosto tre appuntamenti dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni.

«”La meraviglia va spiegata, non solo innescata. Solo in questo modo si trasforma in curiosità duratura”. Ci siamo ispirati a questa frase di Fiorenzo Marco Galli, direttore del Museo della scienza e della tecnica di Milano – spiegano gli organizzatori – Il 2020 noi vogliamo ricordarlo anche come il centenario della nascita di Gianni Rodari o del 250° compleanno di Beethoven. 500 anni fa moriva Raffaello. Ma l’arte cammina con la scienza e a noi piace pensare che il 2020 debba diventare anche l’anno per “comunicare la scienza” perché la scienza non è un’opinione. Con questa idea alla base, e attraverso una didattica laboratoriale, ecco la proposta di tre laboratori ispirati alla letteratura per l’infanzia, alla fisica e alla storia. Si tratta di un “learning by doing”, dove l’esperienza non è qualcosa che semplicemente accade intorno a noi e da subire passivamente; l’esperienza diventa apprendimento solo se diventa il risultato di un’attività volontaria e partecipativa».

Le attività si svolgeranno il venerdì, all’aperto, nella cornice del Parco Regionale del Campo dei Fiori, grazie allo spazio messo a disposizione dal Crotto della Gesiola di Orino.

Per gli associati la quota di partecipazione, comprensiva della merenda, è di 5 euro a bambino a laboratorio.

Ecco il programma dei laboratori:

Venerdì 14 agosto alle 14.30: L’albero delle pantofole di Gianni Rodari esiste davvero? Vieni a cercarlo nel Parco del Campo dei Fiori

Venerdì 21 agosto alle 14.30 E… sperimentiamo! Giochiamo con la fisica: il linguaggio che ci rivela i segreti del mondo che ci circonda

Venerdì 28 agosto alle 14.30: Alla ricerca del Sacro Graal con ArcheoGiò. Che sia finito nel Campo dei Fiori? Leggende e verità storiche sul misterioso calice: una vera e propria caccia al tesoro archeologica

Nel rispetto nelle disposizioni normative previste in questo periodo di emergenza sanitaria, è necessaria la prenotazione entro il 12 agosto. Ogni gruppo sarà composto di 10 bambini al massimo (eccezioni per i fratelli).

Per maggiori informazioni: tel. 366 7550411 – Daniela (anche via WhatsApp)

La locandina con i dettagli del programma