Un corto ambientato a Varese in lizza al Belive film festival di Verona

Una commedia romantica che si snoda lungo gli angoli più suggestivi di Varese e dei paesi vicini. Il giovane regista varesino Alessandro Piga è al lavoro sul suo ultimo cortometraggio, col quale parteciperà alla terza edizione di “Believe film festival”: un concorso organizzato dall’associazione Believe APS di Verona e rivolto ai giovani appassionati di cinema con meno di 24 anni.

Il cortometraggio è una commedia romantica, che affronta le nuove realtà e riflette su quanto in una relazione possa influire l’apparenza e il modo di intenderla. «Il cortometraggio – spiega Alessandro Piga – è per lo più ambientato in diverse località di Varese e dei comuni vicini, così da raccontare e far conoscere anche alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Abbiamo già completato le riprese al Sacro Monte, a Schianno, Mustonate e al belvedere di Azzate. Stiamo inoltre aspettando il permesso per girare alcune scene all’interno di villa Panza».

“Believe film festival 2020” si terrà a Verona dal 22 al 25 ottobre. Non è la prima volta che Alessandro partecipa al concorso. Con il cortometraggio “Ritornerò”, il giovane regista insieme alla sua squadra aveva preso parte anche alla scorsa edizione del festival, guadagnandosi una menzione speciale.

«Quella per i video – racconta Alessandro Piga – è una passione che coltivo fin dalle superiori, quando frequentavo il Liceo artistico Angelo Frattini di Varese. Dopo la maturità ho continuato gli studi in questo campo in un’accademia di regia. Al momento collaboro come direttore creativo per una piccola etichetta musicale nata da poco a Varese, e sto cercando di trasformare quella che per ora è solo una passione in una vera e propria professione».