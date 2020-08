Undici nuovi sottufficiali dei Carabinieri prendono servizio in Provincia

Sono undici i nuovi sottufficiali giunti in Provincia di Varese. Ad accoglierli è stato il Colonnello Claudio Cappello, Comandate Provinciale dei Carabinieri che nella giornata di ieri li ha riuniti nella sede di Via Saffi per il saluto di benvenuto.

A prendere servizio in provincia sono il nuovo Comandante di Stazione di Carnago (VA), Luog. C.S. TAIETTI Giuseppe, proveniente dalla Stazione CC di Lonato del Garda (BS).

Il Mar. Magg PINNA Francesco, trasferito dalla radiomobile di Palermo alla stazione di Varese, quale addetto; due marescialli ordinari provenienti dal Piemonte ed assegnati rispettivamente al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo ed alla Stazione di Angera; un Brig. Capo proveniente dal Nucleo Informativo di Trento ed assegnato a quello di Varese e 5 giovani Marescialli neopromossi, provenienti dal 7° Corso triennale della Scuola Marescialli di Firenze, che sono stati assegnati (quali addetti) alle stazioni carabinieri di Somma Lombardo, Gavirate, Caronno Pertusella, Maccagno e Cassano Magnago. Trasferito anche dal Piemonte alla stazione di Laveno Mombello un giovane vice brigadiere.

A tutti loro il Comandante Provinciale ha chiesto, sin da subito, di mettersi a disposizione dei cittadini, ricordando i valori ai quali devono ispirarsi, i doveri dei militari e le loro responsabilità.