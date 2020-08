Varese Estense Festival 2020, una settimana di musica e spettacolo ai giardini estensi

(Foto di Nicoletta Massari)

Sette eventi per sei giorni tra musica e teatro, con una serata speciale dedicata anche all’opera lirica.

Varese Estense Festival, organizzato da Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro, è pronto a tornare nella sua edizione 2020. Dopo lo stop e il rinvio imposto dalla pandemia da coronavirus, il nuovo inizio è in programma per mercoledì 19 agosto, con gli eventi che si estenderanno fino a martedì 25.

Due gli appuntamenti nel giorno di apertura: prima l’inaugurazione della kermesse, alle 18.00 in Salone Estense, e la presentazione dell’opera Madama Butterfly, prevista per sabato 22 agosto e introdotta dal professor Piero Mioli, musicologo e docente al Conservatorio di Bologna; poi, alle 21.00 e sempre in Salone Estense, andrà in scena “La leggenda del braccialetto di bosso”. Quest’ultima sarà la presentazione del racconto del giornalista Mario Visco, ispirata dalla scultura “La promessa” di Anne Alexandra Bacchetta e Patureau.

Giovedì 20 sarà la volta di Dante e dell’Inferno, con le letture, a partire dalle 21.00 alla Fontana dei Giardini e affidate alla regia di Vittorio Bizzi, dei canti I, V, XXVI, XXXIII e XXXIV.

Venerdì 21, alle 18.00 in Salone Estense, spazio a “La storia del Palazzo e dei Giardini Estensi di Varese”, presentata dall’associazione Prospettive Culturali per Varese.

Sabato sera, alle 21.00 alla Fontana, la grande lirica, con la Madama Butterfly di Giacomo Puccini che sarà interpretata, come anticipato, nel cuore di Varese, con la regia di Serena Nardi.

Domenica 23, alle 10.00 in Salone Estense, secondo appuntamento con “La storia del Palazzo e dei Giardini Estensi di Varese”.

A chiudere la rassegna, martedì 25 alle 21.00 sempre in Salone Estense, il “Massimo Priviero live”, concerto acustico tra rock d’autore e poesia.

Per il programma completo, per tutte le informazioni sul costo dei biglietti e per le relative prenotazioni è possibile consultare il sito internet www.redcarpetteatro.it o scrivere a prenotazioni@redcarpetteatro.it.