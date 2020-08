Verbania tra i capoluoghi d’Italia più amati dagli stranieri

Verbania al secondo posto tra i capoluoghi d’Italia con più turisti stranieri in rapporto agli abitanti. Prima solo Venezia, precede Firenze e Rimini. Arriverà quindi il contributo a fondo perduto del Governo per i negozianti in difficoltà, il cosiddetto “Bonus agosto”.

Sono in tutto ventinove le città a cui arriverà il contributo a fondo perduto del Governo per i negozianti dei centri storici, previsto dal decreto-legge di agosto. Il criterio scelto per entrare nella lista è il numero dei turisti stranieri, visto che è stato crollo dei loro arrivi, causa pandemia, a mettere in ginocchio i negozianti. Sono state presi in considerazione solo i capoluoghi di provincia e le città metropolitane.

Nella classifica nazionale Verbania è al secondo posto con un indice di 26,0 nel rapporto tra residenti e presenze di turisti stranieri: davanti solo Venezia (al 46) precedendo città come Firenze (al 21,5) e Rimini (al 15,3) . Ricordiamo che la media di turisti a Verbania è attorno alle 900 mila presenze annue.

“Un risultato significativo, grazie al lavoro fondamentale di operatori e imprenditori locali, che deve spronarci come territorio a lavorare meglio e di più” la sottolineatura del sindaco Marchionini riportata da un’agenzia stampa.