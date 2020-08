Via i semafori, all’incrocio viale Europa-Gasparotto scatta la nuova viabilità

Scatta la modifica della viabilità e all’incrocio Gasparotto-viale Europa scompaiono i semafori: un “assaggio” della rivoluzione viabilistica nella zona interessata dalla nuova Esselunga.

Un assaggio, appunto, visto che la sistemazione dell’incrocio è ancora in corso, così come il cantiere dell’Esselunga, e visto che il blando traffico di agosto non è un banco di prova significativo di come sarà – in futuro – il transito dalla “porta” Sud della città di Varese.

In ogni caso qualche indicazione il cantiere la sta dando: anche al picco di traffico del mattino il transito è veloce e non provoca code.

Aumenta invece la percorrenza dei veicoli, visto che alcune direttrici di transito non sono più consentite.

Cosa significa? Entriamo nel dettaglio: chi scende da via Gasparotto venendo da viale Borri non potrà proseguire dritto in direzione Gazzada-Buguggiate, ma dovrà imboccare viale Europa e proseguire fino alla rotonda sul viale per invertire la direzione. All’opposto, chi viene da viale Europa non potrà più svoltare a sinistra per salire verso viale Borri.

L’incrocio visto venendo da viale Borri: qui scende sarà obbligato a svoltare a destra su viale Europa

Il tutto è una sistemazione provvisoria, per circa due mesi: dopo saranno realizzate le due rotonde previste dal progetto per smistare il traffico in questo nuovo, complesso snodo viabilistico.