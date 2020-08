Volata meravigliosa dell’Italia: Giacomo Nizzolo è campione d’Europa

Seconda volata meravigliosa consecutiva per Giacomo Nizzolo, 31enne velocista brianzolo – ma nato a Milano – che nel giro di pochi giorni ha prima vinto il campionato italiano e poi – oggi, mercoledì 26 – il titolo europeo di ciclismo.

Nizzolo si è imposto con uno sprint al cardiopalma sul traguardo francese di Plouay: sulla linea di arrivo l’azzurro – perfettamente pilotato dai compagni di Nazionale – ha preceduto il “padrone di casa” Arnaud Demare di appena mezza ruota, il tedesco Pascal Ackermann e l’olandese Mathieu Van der Poel, altri grandi favoriti di oggi.

Con il successo dello sprinter lombardo, sale a tre la striscia di vittorie consecutive per l’Italia del c.t. Davide Cassani ai (giovani) Campionati Europei di ciclismo: nel 2018 la maglia continentale (bianca, stellata e cerchiata di blu-azzurro) era andata a Matteo Trentin mentre nella scorsa edizione era stata vinta da Elia Viviani.

Nizzolo gareggia per la squadra sudafricana NTT (la ex Dimension Data) e in passato è stato a lungo “pilotato” nelle volate da Eugenio Alafaci, corridore di Carnago molto amico del neo-campione; Giacomo da qui in avanti non indosserà quindi la maglia tricolore che gli spetterebbe in quanto campione d’Italia bensì quella europea dal lignaggio superiore.