Zappamiglio presenta la sua squadra: “Fatta di persone serie, preparate e appassionate”

Con una lettera ai cittadini il sindaco uscente Pietro Zappamiglio presenta i candidati consiglieri della lista che lo sostiene, Fare Comune Gorla Maggiore. Di seguito il testo

Care concittadine, cari concittadini

in questi anni, grazie al Vostro sostegno, ci siamo impegnati per amministrare in modo attento, trasparente e concreto il nostro paese, a cui siamo profondamente legati.

Abbiamo messo volentieri a disposizione le nostre competenze, il nostro tempo e soprattutto la nostra passione e la voglia di fare bene.

Il lavoro della giunta e dei consiglieri comunali, con il supporto della squadra di fareComune, ha reso possibile la realizzazione di molti progetti importanti. Il seme di fareComune ha dato buoni frutti e la sua azione potrà proseguire più forte di prima con la Vostra rinnovata fiducia.

Il futuro sarà impegnativo e richiederà risposte concrete ed efficaci: abbiamo una squadra di persone appassionate, serie e preparate, con esperienze diverse e complementari.

Gorla Maggiore è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia: diventeremo un centro attrattivo di innovazione ed eccellenza, in cui vivere bene, imparare, lavorare e divertirsi in sicurezza.

È il momento di proseguire sulla strada della crescita sociale e culturale di Gorla; è il momento di realizzare un futuro migliore per le nuove generazioni.

Questo è il mio obiettivo, il nostro desiderio, l’impegno di fareComune

Se VOI ci siete, NOI #CiSiamo