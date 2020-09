“1° settembre 2020: l’Italia riparte da voi”: il saluto del Sindaco Galimberti al mondo della scuola

La lettera del sindaco Davide Galimberti scrive una lettera di saluto a dirigenti, docenti e personale tecnico amministrativo in occasione dell’avvio dell’anno scolastico:

«1° settembre 2020: l’Italia riparte da voi. Milioni di bambini, ragazzi e adolescenti stanno aspettando, con ansia, di rivedervi per poter riprendere in presenza il percorso formativo e scolastico, interrotto mesi fa a causa dell’emergenza sanitaria. Certo, anche nei mesi più duri, grazie ad un eccezionale lavoro, siete riusciti a portare avanti la didattica a distanza, superando difficoltà che sembravano insormontabili.

Non eravamo pronti, questa emergenza ha travolto anche il sistema scolastico ma il vostro instancabile impegno ha consentito che nessun alunno fosse lasciato solo. In questi lunghi mesi voi, presidi, docenti e tutto il personale della scuola avete svolto un lavoro silenzioso ma preziosissimo. Anche se purtroppo nell’ultimo periodo non sono mancati giudizi sommari e poco generosi.

Per questo il 14 settembre sarà una data storica che resterà scritta per sempre nei libri di storia: sarà il giorno in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno tornare a scuola. Certo l’emergenza non è finita, il virus non è ancora sconfitto ed è ancora tra di noi. Per questo l’inizio dell’anno scolastico sarà all’insegna del rispetto delle misure anti contagio, dei distanziamenti, delle mascherine e di un nuovo modo di stare a scuola.

Ma questa sfida va affrontata tutti insieme, con le giuste cautele, per restituire agli alunni di tutta Italia e di Varese quella certezza che solo la scuola è in grado di dare. Nel vostro insostituibile lavoro c’è tutto questo. Ogni giorno noi genitori abbiamo consegnato nelle vostre mani i nostri figli, sicuri dell’ottimo lavoro che fate per renderli dei buoni cittadini, persone colte e pronte alla sfide che dovranno affrontare nella vita. Tra qualche giorno dunque saremo ancora più felici di poter ricominciare con voi questo splendido percorso.

Tutti noi avremo giustamente qualche preoccupazione dettata dalla situazione che stiamo vivendo ma dobbiamo provare a vincere questa sfida tutti insieme. In questi mesi il Comune di Varese ha lavorato senza sosta per farsi trovare pronto al primo giorno di scuola. Ieri dalla conferenza dei servizi abbiamo avuto anche nuove regole per quanto riguarda i trasporti pubblici, l’uso delle mascherine e tanti altri aspetti che presto vi troverete ad affrontare insieme ai vostri alunni.

La mia amministrazione è qui e saremo al vostro fianco. Oggi però è il primo settembre e per voi corpo docente e personale scolastico è il primo vero giorno di scuola. Per questo desidero ringraziarvi da subito per tutto quello che state facendo e farete nei prossimi giorni per i nostri figli. Dal vostro spirito di servizio, dal vostro senso di responsabilità e dal vostro prezioso lavoro riparte l’Italia e insieme a voi tutti i bambini e ragazzi del nostro paese. Grazie di tutto e un augurio di un buon anno scolastico».