Il 21 settembre a Varese riapre l’hotel Crystal

Era tutto pronto per l’apertura a marzo, c’erano già diverse prenotazioni e poi è arrivato il lockdown e tutto è stato rimandato. Sei mesi dopo, il 21 settembre, l’hotel Crystal riapre.

“Avevamo sospeso tutto – ci racconta Ruggero Ghezzo, proprietario della struttura – e ora incrociamo le dita. Non sappiamo come andrà anche perché con lo smart working un calo ci sarà per forza anche se per alcuni lavori è ancora necessario spostarsi”.

La notizia della riapertura dello storico hotel in pieno centro città, l’avevamo data quasi un anno fa intervistando Ghezzo e sua moglie. Era un momento molto positivo e i proprietari anche dell’hotel Ibis avevano fatto un bilancio a tre anni dal loro ingresso nel settore turistico.

Proprio in quell’attività economica è cambiato il mondo con una forte selezione degli operatori. Solo a Varese, per citare le strutture più grandi, sono chiusi Ata Hotel e il City. Ha ripreso con energia il Palace che oltre alla classica accoglienza propone diverse iniziative anche per i varesini.

Il turismo non è morto e c’è chi ci scommette, seppur con prudenza. “Avevamo intenzione di acquisire una terza struttura, ma ora ci muoviamo con molta prudenza perché non sappiamo come andranno le cose – prosegue Ghezzo – In centro essendo chiuso il City dreneremo qualche numero da là. Qualcosa si sta muovendo anche se è difficile fare previsioni e le prenotazioni si muovono un giorno con l’altro. All’Ibis riusciamo a lavorare decentemente. Luglio abbiamo avuto una occupazione dell’80 percento e ad agosto del 90 percento rispetto all’anno precedente. Ora siamo preoccupati per il rischio dell’aumento dei contagi. Vediamo cosa succede con la ripresa delle scuole. Quello che è venuto a mancare completamente sono i gruppi. E questi facevano numeri importanti”.

Un segnale comunque incoraggiante per la città oltre che per l’imprenditore che crede nel potenziale di Varese.

L’hotel Crystal ha 43 camere e già da giorni compare sulle principali piattaforme di prenotazione. Dei movimenti si sono accorti anche i varesini perché da ieri è apparsa anche l’insegna di fianco al palazzo dove si trova l’albergo.