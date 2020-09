46enne di Ceriano Laghetto muore sul lavoro in Val d’Aosta, indaga la Procura

La morte di Luigi Claudio Campi, 46enne di Ceriano Laghetto, sarà oggetto di un’indagine da parte della Procura di Aosta per omicidio colposo. L’inchiesta – fa sapere l’Ansa – è stata aperta in seguito della morte in un incidente sul lavoro di un operaio caduto nella vasca di una centrale idroelettrica ad Allein (Aosta) lungo il torrente Artanavaz.

Il pm di turno, Francesco Pizzato, ha svolto un sopralluogo sul posto e per accertare con esattezza le cause del decesso disporrà l’autopsia sul corpo di Luigi Claudio Campi, di 46 anni, di Ceriano Laghetto (Monza Brianza).

L’uomo era dipendente di una ditta esterna lombarda che già aveva lavorato nella centrale di proprietà di una cooperativa valdostana. Ieri mattina, venerdì, era impegnato nella pulizia della griglia della vasca di carico e scarico – in quel momento vuota – quando per cause da accertare è caduto da un’altezza di circa dieci metri, rimanendo schiacciato da alcuni attrezzi.

A dare l’allarme è stato un tecnico della centrale, dopo essersi accorto dell’accaduto: in base ai primi riscontri degli investigatori Campi era da solo al momento dell’incidente. Indagano i carabinieri.