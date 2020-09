“Votato in consiglio uno sconto Tari che rimane dopo il lockdown”

Il Consiglio comunale ieri sera ha approvato la riduzione della Tari per le attività che sono state chiuse durante il lockdown, ma non solo: il documento prevede degli sconti a regime che rimarranno stabili anche oltre il 2020 per tutte le utenze non domestiche, anche quelle che sono rimaste sempre aperte.

Gli sconti si rivolgono a bar, ristoranti, alberghi, cinema e teatri, e ancora imprese, negozi e pubblici esercizi, attività artigiane e altro. La misura era contenuta in una delibera di giunta realizzata con il lavoro delle assessore Cristina Buzzetti e Ivana Perusin.

«Siamo particolarmente soddisfatte del voto del consiglio comunale – affermano le assessore Buzzetti e Perusin – perchè siamo di fronte ad una importante manovra realizzata in un periodo non facile per il nostro Paese alle prese con una delle più grandi pandemie della storia. Questa misura di riduzione della Tari è stata possibile soprattutto grazie ad un lavoro continuo che stiamo portando avanti sull’efficientamento dei costi complessivi del servizio. In questo modo siamo in grado di dare una mano concreta alle aziende e alle attività commerciali senza gravare sulle utenze domestiche».

ECCO QUANTO RISPARMIANO I NEGOZI (SECONDO UNA SIMULAZIONE DEL COMUNE)

Per chiarire la manovra, il comune ha simulato le variazioni di costo per alcune attività economiche “standard”: nel caso di un ristorante, pizzeria o trattoria di circa 300 metri quadri di superficie, per esempio, si passa da una bolletta di 8527 euro all’anno nel 2016 ad una di 6681 con uno sconto sulla tariffa di 1846 euro, con una riduzione di oltre il 21%. Un negozio di abbigliamento di 1320 metri quadrati di superficie passa invece dagli 8392 euro all’anno del 2016 ai 6463 euro nel 2020 con una riduzione di oltre il 22%. Se invece si prende il caso di un albergo senza ristorante, con circa 1502 metri quadrati di superficie, la tariffa beneficerà di uno sconto del 15%.

In caso di bar, caffè e pasticcerie, l’esempio è quello di un locale di 215 mq: in questo caso la bolletta passa dai 4093 euro del 2016 ai 3.387 euro del 2020, mentre per il caso di un negozio di abbigliamento, calzature o altri negozi di piccola dimensione, con circa 150 mq di superficie, il risparmio in bolletta sarà di quasi il 23 %, con una riduzione che passa dai 960 euro del 2016 ai 739 euro.