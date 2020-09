A Malpensa arrivano sempre più aerei solo cargo, sarà un settembre di novità

Non solo una timida ripresa delle connessioni passeggeri, almeno sul segmento low cost: settembre è anche un mese di novità sul fronte dei voli cargo, per Malpensa.

Debutta Virgin Atlantic Cargo, il vettore merci del gruppo Virgin: da sabato 12 settembre la compagnia avvierà avvierà la relazione Londra-Malpensa. I voli bisettimanali (giovedì e domenica) saranno operati con Airbus A350 e Boeing 787, con un massimo di 50 tonnellate di capacità per ogni volo, come riporta AirCargoItaly.

L’altra novità è il potenziamento della relazione transatlantica Philadelphia-Malpensa, operata da American Airlines, che diventerà giornaliera a partire dal 10 settembre (è operata con Boeing 787-8).

La compagnia a stelle e strisce ha reintrodotto per la prima volta dopo 35 anni dei voli dedicati al solo trasporto delle merci. Come per altri vettori, è una risposta necessaria a seguito della drastica riduzione della capacità di trasporto cargo “belly”, vale a dire nella pancia degli aerei passeggeri: una parte significativa delle merci infatti viaggiano (viaggiavano) in appositi pallet nelle stive dei voli passeggeri.

Essendosi ridotti i collegamenti internazionali – soprattutto quelli intercontinentali – le compagnie hanno dovuto convertire una parte della flotta e delle proprie operazioni al “tutto merci”, per assicurare una domanda di trasporto cargo che si è sì ridotta, ma rimane consistente, nell’economia globalizzata. Il fenomeno riguarda ogni genere di compagnie, dai colossi americani ai vettori russi, fino alle più piccole compagnie regionali.

Tornando all’esempio di American Airlines, i servizi cargo “schedulati” per settembre sono oltre mille, in forte crescita rispetto al passato (per confronto sono comunque ancora 1.200 i voli passeggeri).