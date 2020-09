A8 Milano Varese, chiusure notturne a Castellanza, Busto Arsizio e Legnano

Società Autostrade comunica che nei prossimi giorni sono previste alcune chiusure notturne che riguarderanno gli svincoli di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano.

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

– dalle 21:00 di domenica 6 settembre alle 5:00 di lunedì 7 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano al km 16+300;

– dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza al km 18+000; chi proviene da Milano, potrà uscire anche anche alla stazione di Gallarate al km 30+000;

– dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza al km 18+000; chi è diretto verso Milano, potrà entrare anche alla stazione di Gallarate al km 30+000;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano e da Varese.

In alternativa, si consilgia di utilizzare lo svincolo di Castellanza al km 18+000.

Le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.