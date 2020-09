Agesp comunica la chiusura dello sportello del servizio Igiene ambientale il 7 settembre

Si rende noto che nella giornata di lunedì 7 settembre, per motivi di manutenzione straordinaria degli uffici, lo sportello utenti del Servizio di Igiene Ambientale di Via Canale 26

rimarrà chiuso per l’intero pomeriggio.

Lo sportello sarà invece aperto la mattina con orario 8.00 – 12.00.