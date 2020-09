Agevolazioni per famiglie e imprese per la Tari, Castellanza stanzia 185 mila euro

Uno stanziamento di 185 mila euro per venire incontro a famiglie e imprese a seguito del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 che ha causato gravi criticità di tipo economico, occupazionale e che hanno investito l’intero tessuto sociale.

È quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale di Castellanza che, con deliberazione di Consiglio Comunale ha approvato le tariffe, le scadenze e le relative agevolazioni per la TARI, la Tassa sui Rifiuti, per l’anno 2020.

Anche per quest’anno è stato deciso di mantenere inalterati i coefficienti e le tariffe dell’anno 2019 . Verranno inoltre differite le scadenze delle rate: prima rata 15 ottobre 2020; seconda rata 15 dicembre 2020, saldo 30 aprile 2021.

Ulteriori agevolazioni sia per famiglie che per imprese

Per le famiglie è stata stabilita una agevolazione del 20% sull’importo annuale della TARI. Per poter beneficiare di tale agevolazione i residenti a Castellanza devono avere un ISEE massimo fino a € 26.000 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

-Essere lavoratori dipendenti o autonomi che in considerazione della crisi da epidemia COVID hanno subito una riduzione del reddito pari almeno al 30%;

-Essere privi di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno economico pubblico o con un reddito non sufficiente alle esigenze minime;

-Avere il reddito di Cittadinanza sospeso/revocato/decaduto.

Per le imprese l’Amministrazione Comunale ha stabilito una agevolazione del 60% esclusivamente sulla quota variabile della TARI. Per poter beneficiare di tale agevolazione le imprese di Castellanza devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

-Le attività che hanno subito un blocco, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

-Le attività che pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura.

Sia le famiglie che le imprese, per godere delle agevolazioni previste – sulla seconda rata di acconto, cioè quella del 15 dicembre 2020 – devono far richiesta entro il 31 ottobre 2020 con le modalità che verranno comunicate.

“Lo sforzo della nostra amministrazione per mettere in campo misure di sostegno è stato notevole, – dichiara il sindaco Mirella Cerini – pensiamo infatti che uno dei compiti di chi amministra è creare le condizioni perchè sia le famiglie che le e imprese continuino e ritornino a svolgere l’importantissimo ruolo di motore della vita sociale ed economica della nostra città”