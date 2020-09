È ai domiciliari ma va alla festa di compleanno: un arresto per evasione a Varese

Doveva stare ai domiciliari, invece è stato visto rincasare dopo essere stato alla festa di compleanno.

È successo nella nottata di ieri quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne disoccupato di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di evasione.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio in occasione del fine settimana, hanno sorpreso il giovane disoccupato mentre si trovava nel centro della città, a piedi fuori dalla propria abitazione, intento a rincasare dopo essere stato ad una festa di compleanno, in violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare cui è sottoposto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Varese, su disposizione dell’autorità giudiziaria.