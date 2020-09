Ai tricolori di Porto Ceresio fanno festa i club genovesi

Due vittorie per la Sportiva Murcarolo e una per il Club Sportivo Urania ai campionati italiani di gozzo nazionale, una delle specialità remiere di cui si occupa la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), ben radicata nella nostra provincia per via delle numerose società che vi appartengono.

Le regate tricolori di questa disciplina si sono svolte per la prima volta a Porto Ceresio e per la prima volta su acque dolci; il gozzo nazionale in precedenza si era sempre dato appuntamento al mare – in particolare in Liguria – ma la rinuncia all’organizzazione da parte di Rapallo ha permesso alla Canottieri Porto Ceresio di “lanciarsi” in un evento inedito. Un impegno premiato, quello della società varesotta, che ha portato sulla sponda lombarda del lago di Lugano centinaia di persone tra atleti, accompagnatori e addetti ai lavori.

Sul palco delle premiazioni, insieme al presidente federale Marco Mugnani, anche il sindaco della località lacuale, Jenny Santi che ha sottolineato il valore di una manifestazione che è stata un segnale di ritorno alla normalità dopo il lungo stop (anche) alle competizioni sportive dilettantistiche a causa del Covid-19.

Tornando ai risultati agonistici, la Sportiva Murcarolo – che ha sede a Genova – ha ottenuto anche il 13° Trofeo Città di Porto Ceresio, ovvero il premio per la classifica a squadre. I liguri hanno preceduto in una sorta di derby genovese il Club Sportivo Urania (2°) e la Dario Schenone Foce (3°).

Nelle singole regate, Murcarolo ha vinto la finale Senior maschile davanti al Gianni Figari Santa Margherita Ligure e all’equipaggio della Dario Schenone Foce. Quarto posto per l’Urania, quinta Germignaga e sesta la LNI Sestri Levante.

La finale del gozzo femminile è invece sotto il segno dell’Urania con il quarto successo in cinque anni e il record nazionale con 9.05.87. Anche il secondo posto è andato al club genovese con il secondo equipaggio mentre il podio è stato completato dalla LNI Sestri Ponente. Quarto posto per il Rowing Club San Michele, quinta Germignaga, sesta Porto Ceresio.

Infine nuovo successo della Sportiva Murcarolo tra gli Juniores davanti alla Dario Schenone Foce e al Club Sportivo Urania. A seguire la Scalo Quinto, poi l’altra barca dell’Urania e sesta Porto Ceresio.