Al Miv per vedere gratuitamente il film “Waiting for The Barbarians”

Al Multisala Impero di Varese per vedere gratuitamente il nuovissimo film “Waiting for The Barbarians”. La pellicola, in uscita il 24 settembre, vede sul grande schermo Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson ed è tratto da un romanzo del premio Nobel di Coetzee.

Per usufruire del buono scrivete una mail a info@multisalaimpero.it specificando che siete dei lettori di VareseNews, facendo richiesta. Il voucher è valido per la visione gratuita del film per 2 persone. Non occorre prenotare o registrarsi.

Sul sito www.multisalaimpero.com sono pubblicati gli orari del film. Ricordiamo che sarà garantito l’accesso in sala fino all’esaurimento dei posti disponibili relativi a questa promozione. La promozione è valida per tre settimane. Buona visione.