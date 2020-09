Alfa srl comunica al sindaco i risultati delle analisi: “Non c’è legionella nell’acqua di Busto Arsizio”

Non c’è legionella nell’acqua di Busto Arsizio. Alfa srl ha concluso le analisi nelle torri di raffreddamento e nell’acquedotto cittadino dopo i 16 casi riscontrati in due settimane tra la metà e la fine di agosto. Il sindaco Emanuele Antonelli lo ha comunicato, come sua consuetudine, via social: «Alfa Srl mi ha appena inviato gli esiti delle analisi effettuate sul sistema acquedottistico di Busto Arsizio. Le analisi hanno dato tutte esito negativo. Non è stata pertanto riscontrata la presenza di Legionella nell’acqua erogata a Busto Arsizio».