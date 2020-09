Alitalia inaugura i voli Milano-Roma “Covid free”

Decollano sulla rotta Milano-Roma i primi voli “Coronavirus free”: sono decollati i primi due voli giornalieri Roma Fiumicino-Milano Linate curati da Alitalia, che trasportano solo passeggeri risultati negativi al Coronavirus, certificati da test antigenico rapido il giorno della partenza (o con certificazione di un tampone molecolare RT PCR o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco).

Si tratta di due voli su sette che la compagnia assicura oggi tra Roma Fiumicino-Milano Linate. Per ora il servizio è confermato fino al 16 ottobre.

“In funzione dei riscontri ottenuti, in una fase successiva, questa proposta potrebbe essere estesa ad altri voli con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni”.

Sul sito di Alitalia i dettagli sui voli “Covid-Tested” sono qui.