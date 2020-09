Alla Magana musica, cinema all’aperto e Sagra del cinghiale e della costina

Il primo weekend della rassegna Magana sotto le stelle è stata una piacevole novità per tutti i cassanesi e i comuni limitrofi al rientro dalle vacanze: in molti hanno scelto di passare serate in compagnia al Parco della Magana, in totale sicurezza, tra buoni sapori e cinema all’aperto. E questo weekend si prosegue: tre film nell’arco del fine settimana e la proposta della Sagra del Cinghiale e della Costina.

Il progetto di Magana sotto le stelle è nato con il desiderio di poter tornare a vivere il cuore verde di Cassano Magnago, con delizie tipiche della cucina tradizionale delle regioni italiane, film all’aperto, musica, cultura e sorrisi.

L’evento prevede un’ampia zona di somministrazione bar e cucina sempre accessibile, dotata di posti a sedere e distesa nel romantico giardino di fronte alla Villa Oliva. La cornice perfetta per ospitare sagre con proposte culinarie regionali. Il servizio sarà sempre al tavolo e consigliamo vivamente di prenotare tramite i contatti a disposizione.

Non mancherà anche un ampio spazio dedicato alla programmazione culturale e artistica, con la realizzazione di una meravigliosa area di pubblico spettacolo per ospitare concertini in acustico per un aperitivo musicale al tramonto e a seguire un inedito Cinema sotto le stelle con comodi posti a sedere, rispettando le distanze di sicurezza.

Il cortile a fronte della Villa è una location naturalmente suggestiva nella quale proponiamo una ricca programmazione di film per tutti i gusti. La prenotazione è vivamente consigliata in relazione ai posti limitati. ( il cinema sarà attivo ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica).

PROGRAMMAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE:

Venerdi 11

Maleficient

Sabato 12

Tolo Tolo

Domenica 13

Lo Sceicco Bianco

L’accesso al parco è consentito solo indossando la mascherina e rispettando le normative per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Dopo la Sagra della Sicilia l’area food cambia completamente le cucine, riparte il viaggio attraverso le ragioni italiane fino ad arrivare in Toscana con le migliori specialità della tradizione, dall’11 al 13 settembre andrà infatti in scena la Sagra del Cinghiale e della Costina, con un menu ricco e sostanzioso fatto di piatti a base di Cinghiale, panzanelle, costine alla griglia e come ospite speciale l’immancabile Fiorentina da 1 kg disponibile su prenotazione.

La zona della Magana è dotata di parcheggi circostanti, ma gli organizzatori lanciano anche la proposta (almeno ai cassanesi, che abitano vicini): «Consigliamo a tutti di muoversi a piedi o in bici, per passare belle ore senza code e smog per la ricerca di parcheggi».

Per l’associazione «è un momento importante per ripartire con gli eventi proprio qui, nel parco dove tutto è iniziato ormai 5 anni fa con la primissima Street Food Parade. Lo facciamo perché la nostra comunità cassanese si merita di ricominciare a vedere con positività lo stare insieme, il valore della cultura e il piacere di gustare dell’ottimo cibo tradizionale in compagnia. In questi primi giorni di evento abbiamo ricevuto moltissimi messaggi di supporto e questo ci riempie di soddisfazione e consapevolezza che queste iniziativa sono un bene prezioso da preservare, nel completo rispetto delle normative di sicurezza vigenti».

QUANDO: Dal 4 al 13 Settembre

DOVE: Parco della Magana – Via Volta, Cassano Magnago (VA)

ORARI

• 17.30 Inizio Evento

• 18:00 Aperitivo

• 19.00 Inizio ristorazione

• 19.30 Concertino acustico (solo venerdì, sabato, domenica) • 21.15 Inizio proiezione

• 00.30 Termine serata