Allo Spazio23 con il Karaoke di Ariele Frizzante. Venerdì live di Andrea Biagioni

Appuntamento allo Spazio 23 di Gallarate dove questa sera (giovedì 17 settembre) torna il Karaoke di Ariele, con Elton Novara. Un format “Frizzante” che permette di assaporare le ultime serate estive in un clima divertente, cantando le canzoni più belle e in sicurezza. I due performer infatti, trascineranno il pubblico tra le più famose canzoni italiane e straniere e permetteranno ai presenti di cantare, ognuno dal proprio posto, e bevendo il proprio cocktail.

Venerdì 18 settembre, invece, apre la stagione dei live il set acustico di Andrea Biagioni, semifinalista di X Factor Italia 2016 nel team di Manuel Agnelli che lo vorrà poi come opening in diverse date dell’ultimo tour degli Afterhours e concorrente al Festival di Sanremo categoria giovani del 2018. Biagioni è tornato ad ottobre del 2019 in tour con Vox Concerti , per supportare l’uscita discografica di “Pranzo di Famiglia”, il suo nuovo album, e suonerà ad ingresso gratuito.

Per entrambe le serate è molto consigliata la prenotazione, mandando un messaggio sulla pagina Facebook o scrivendo a Ilaria: 3474912362.