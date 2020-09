Alluvione a Luvinate: strade come fiumi, famiglie evacuate e blackout

I danni maggiori dell’ondata di maltempo che sta colpendo la provincia di Varese nella serata di giovedì 24 settembre si registrano a Luvinate.

Nel paese ai piedi del Campo dei Fiori, infatti, a partire dalle 19 si è riversata un’ingente quantità d’acqua e fango che ha invaso le strade e che hanno portato all’evacuazione di alcune famiglie.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco e della Protezione Civile, sia sulle vie del borgo ma anche in alcune abitazioni. La furia dell’acqua ha portato infatti alcune famiglie a rimanere isolate e alcune di queste, una volta raggiunte dai soccorritori, sono state evacuate.

In comune è stato attivato il centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza mentre sono in corso verifiche sulla stabilità di alcuni edifici. Per domani già disposta la chiusura delle scuole.

Con l’alluvione danni anche alla rete elettrica. Sono oltre 400 le utenze rimaste senza corrente a Luvinate.

Diversi danni si registrano anche in altre zone del Varesotto. Particolarmente colpita l’area del Luinese, con il crollo di un tetto in un centro sportivo.