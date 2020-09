Anas: “I volontari pulitori allontanati per tutelare la loro incolumità”

Anas li sgrida, loro protestano, l’azienda replica con una spiegazione. È il caso di due volontari di “Strade pulite”, l’associazione che da anni si preoccupa del decoro stradale.

Un breve commento: se i bordi stradali fossero lindi come li lasciano i volontari, questa polemica non sarebbe mai nata, come l’associazione, dal nome fin troppo eloquente. (ac)

In riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano ”varesenews.it”, Anas intende precisare quanto segue:

Il geometra Capo Nucleo menzionato nell’articolo, come tutte le unità e le squadre Anas impegnato su strada, svolge quotidianamente il compito di vigilare e coordinare le attività del personale addetto ai tratti stradali che gli vengono affidati.

Si evidenzia, pertanto, che nel corso del sopralluogo effettuato congiuntamente con il proprio Direttore di Centro, il Capo Nucleo ha accertato la presenza di personale non autorizzato in corrispondenza della banchina stradale che provvedeva al recupero dei rifiuti abbandonati.

Pur apprezzando e rispettando l’attività in corso, ha ritenuto opportuno e necessario, in assenza di specifica autorizzazione e di qualsivoglia comunicazione in merito, di allontanare i volontari dalle pertinenze Anas anche al fine di tutelare la loro incolumità.

Anas condivide da sempre con Enti locali ed Associazioni le attività di pulizia delle strade da parte di associazioni di volontari, ma è sempre necessaria una collaborazione sinergica preventiva e autorizzata nel rispetto dei compiti di istituto del proprio personale