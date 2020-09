Ancora in gravi condizioni la donna investita venerdì

Resta in gravi condizioni la donna investita venerdì pomeriggio in via Deledda. La signora di 57 anni si trova ancora in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese. L’incidente è avvenuto mentre era in sella alla sua bicicletta, quando si è scontrata con una Fiat Panda. È stata subito trasportata in elicottero a Varese, dove da allora si trova ricoverata in prognosi riservata.