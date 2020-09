Annullato il Gran premio Somma, la 64esima edizione è rimandata al prossimo anno

Non si correrà quest’anno il Gran Premio Somma – Trofeo Giovanni Oldrini. La classica di fine stagione per la categoria Elite e Under 23, organizzata dal Velo Club Sommese, avrebbe dovuto festeggiare la sua 64esima edizione, ma tutto è stato rimandato al prossimo anno.

Il presidente Silvio Pezzotta e il direttivo del team organizzatore hanno indugiato a lungo e preso in considerazione ogni possibilità per proporre l’atteso evento ciclistico di Somma Lombardo, ma sono venute meno le condizioni per potere realizzare la competizione.