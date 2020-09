Antonella Capitanio nuova preside dell’Ite Tosi, almeno fino ad agosto

L’Ite Tosi ha un nuovo dirigente, almeno fino ad agosto, in attesa del ritorno di Amanda Ferrario ancora impegnata nella task force del Ministero dell’Istruzione per l’emergenza Covid. La nuova dirigente arriva da Torino e si chiama Antonella Capitanio che prenderà il posto di Fabiana Ginesi, già dirigente dell’Istituto Comprensivo Bertacchi, sempre a Busto Arsizio. Si tratta del terzo dirigente scolastico in pochi mesi per un istituto che è considerato un’eccellenza a livello nazionale. All’istituto comprensivo Militi di Saronno arriva, invece, Patrizia Rizzo.