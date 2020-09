Aprono le scuole dell’infanzia di Malnate. Primo giorno per Rovera

È stato battezzato dalla pioggia il rientro degli alunni delle scuole dell’infanzia di Malnate. I tre plessi – “Sabin” di Gurone, “Rajchman” di Rovera e San Salvatore – hanno aperto i cancelli, ognuna con le proprie regole così come da protocollo.

A Gurone per ogni classe si è organizzato un ingresso autonomo e così sarà anche con l’uscita, usando sin dalla mattina anche il cancello di via Del Bollerino, di fianco alla posta.

Primo giorno storico invece per la “Rajchman” di Rovera. Dopo l’inaugurazione di sabato, i cancelli della nuova struttura sono stati aperti per gli alunni che per la prima volta hanno varcato la soglia del plesso.

Proseguono intanto gli appelli per cercare volontari nonni vigili. Soprattutto per Gurone servirebbe qualche persona per aiutare i piccoli alunni nelle fasi di ingresso e uscita dalla scuola. Il numero da chiamare per proporsi è: 3332926672.