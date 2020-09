Dove arte, natura e architettura si fondono: viaggio alla scoperta di Villa Panza

È forse la villa di Varese più famosa nel mondo, centro da sempre di cultura e di arte. Parliamo di Villa Panza, la dimora che svetta sul colle di Biumo nel cuore della città giardino e in cui arte, natura e architettura si fondono in un modo unico. Un luogo che oggi viene curato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e che in questo reportage vi facciamo scoprire accompagnati dalla direttrice di Villa e Collezione Panza, Anna Bernardini.

Una dimora che ha nel suo DNA l’arte e il bello. Già il marchese Paolo Antonio Menafoglio – che individuò in questo posto il luogo ideale per la sua casa di campagna- era un collezionista d’arte. Cambiarono poi i proprietari e la villa assunse alla sua destinazione finale e più celebre quando il conte Giuseppe Panza dagli anni ’50 iniziò a creare una collezione d’arte del XX secolo, divenuta nel tempo nota in tutto il mondo. Un luogo che ancora oggi rispecchia l’intuito e la sensibilità di Giuseppe Panza, che individuò nella luce limpida e quasi trascendente del luogo il principio guida delle sue scelte artistiche.

Emblematica in tal senso l’ala dei rustici, che ospita ora una stupefacente galleria di opere d’arte ambientale site specific, quasi un tempio consacrato all’elemento luminoso. Tra queste spiccano i lavori di Dan Flavin, di cui la collezione vanta la più grande concentrazione di opere perennemente esposte, James Turrell e Robert Irwin.

Sede oggi di mostre dal respiro internazionale, Villa Panza offre anche un’esperienza sensoriale. Qui è infatti possibile trascorrere un’intera giornata immersi nell’arte, tra i 33.000 mq di parco arricchito da opere di Land Art e il Ristorante “Luce”.

