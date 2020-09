Artisti in Movimento, la mostra di pittura collettiva a Gavirate

Dopo il periodo di lockdown con gli accorgimenti dovuti alle norme, il gruppo Artisti in Movimento di Varese propone dal 17 al 25 ottobre la mostra di pittura collettiva alla sala Mura di Gavirate, in commemorazione del centenario dello scrittore Giovanni Rodari ed in omaggio a Gavirate.

Le opere concretamente esposte completano la mostra virtuale già presentata online lo scorso mese di aprile 2020. “In una società oramai fatta dalle immagini e non dalle parole, alcuni di artisti del gruppo mettono in evidenza attraverso una ventina di opere immagini che danno la possibilità di capire ciò che si vede e che suscitano la voglia di conoscere – spiegano gli organizzatori nella presentazione -. Trasmettono buone energie e le tematiche, con orientamento positivo, affrontano ed interpretano liberamente racconti sempre attuali ed esaltano le bellezze dell’ambiente in modo tale da coinvolgere e risultare educative. Il gruppo Artisti in Movimento ringrazia il Comune di Gavirate ed in particolare il sindaco signora Alberio Silvana ed il vicesindaco signor Massimo Parola per l’opportunità concessa e l’attenzione rivolta”.