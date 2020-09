Artoni: “Luino partecipi al bando per la realizzazione degli impianti sportivi“

«C’e’ la necessita di intervenire al più presto a favore delle associazioni sportive di Luino. E’ stato pubblicato un bando per lo sport dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio sport, con scadenza prorogata al 30 ottobre 2020», lo fa sapere il consigliere comunale Furio Artoni, della lista “Azione civica per Luino e frazioni”.

«Il Comune di Luino», prosegue Artoni «può richiedere un finanziamento a fondo perso sino a 700 mila euro per realizzare e rigenerare impianti sportivi. E’ necessario presentare un progetto che potrebbe anche riguardare il campo di calcio con erba sintetica del Luino calcio e il rifacimento dell impianto di illuminazione , in alternativa si potrebbe anche prospettare un intervento al centro sportivo le betulle. Sicuramente più adeguato un intervento alla associazione Luino calcio».

«E’ un’ occasione unica per poter usufruire di fondi che possono solo servire a migliorare la situazione dello sport a Luino. La nuova amministrazione deve procedere a presentare questo progetto indispensabile per accedere a somme a fondo perso. Spero che la nuova giunta riesca a muoversi con adeguata solerzia per dare a Luino questa possibilità. Azione civica ritiene che anche dalla opposizione possono arrivare apporti vantaggiosi per la città. Ora la palla passa alla maggioranza».