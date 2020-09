In attesa delle supplenti per il tempo pieno, il Comune corre in aiuto della primaria Pascoli

Bambini con il tempo pieno ma rispediti a casa per pranzo e riaccolti al dopo scuola. Il particolare servizio era stato annunciato per gli iscritti alle 40 ore che avrebbero dovuto avere un orario completo sino al pomeriggio.

In avvio di anno scolastico, però, complici i ritardi nelle nomine dei supplenti, la scuola è ripartita al minimo, con un tempo ridotto rispetto alle aspettative. Tra i servizi fermi al palo anche la mensa e le lezioni al pomeriggio.

Per limitare i problemi, il Comune di Varese era intervenuto con la sua offerta di dopo scuola, ammettendo anche gli iscritti del tempo pieno non aventi diritto al servizio.

Il problema della mensa, però, rimaneva come un macigno nell’organizzazione famigliare, dato che i bimbi rimanevano senza pranzo.

In attesa delle nomine dei supplenti, partite proprio oggi , il Comune di Varese interviene tamponando la situazione: « A partire da domani i 21 alunni della Pascoli potranno usufruire sia della mensa che del dopo scuola, nel frattempo che venga fatta la designazione dei docenti, necessari ad attivare il tempo pieno, da parte dei competenti uffici scolastici. In tempi molto rapidi – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – grazie alla grande collaborazione con la scuola e il preside Consolo, siamo riusciti a trovare una soluzione per le famiglie che hanno iscritto i propri figli al tempo pieno. In attesa che le attività curricolari possano partire, il Comune estende i propri servizi parascolastici anche a questi bambini. Dunque, le famiglie che hanno i figli iscritti al tempo pieno, durante questo periodo, potranno usufruire sia del servizio di mensa che del dopo scuola comunale. Martedì e mercoledì la mensa funzionerà grazie alla sorveglianza delle docenti della scuola, mentre da giovedì in poi si svolgerà con il servizio delle educatrici comunali».