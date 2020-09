Attilio Fontana sabato a Luino per sostenere Casali

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, alle 15,30 di sabato 11 settembre sarà a Luino presso il Gazebo della Lista #luinesi in Piazza Garibaldi a sostegno della candidatura di Alessandro Casali. Con lui ci sarà anche Giacomo Cosentino, capogruppo in Regione del movimento civico “Lombardia ideale”.

A precederli in mattinata ci sarà Emanuele Monti (Lega), presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia. Domenica mattina alle 11,00 arriverà invece l’eurodeputata della Lega, Isabella Tovaglieri e nel pomeriggio il senatore Stefano Candiani (Lega), presso il gazebo davanti a Palazzo Verbania.

«Sicuramente – commenta Alessandro Casali – sono presenze che gratificano me e la squadra, ma sono innanzitutto un importante segnale di attenzione verso i cittadini che si apprestano al voto e in particolare verso coloro che si riconoscono nel nostro progetto».

«La campagna elettorale – aggiunge poi il candidato sindaco – continua ogni giorno con incontri, confronti comunicati stampa e attività social. Ogni candidato si è presentato con un video messaggio pubblicato su Facebook e Instagram, la gente impara a conoscerci anche così. La squadra dei #luinesi è composta da persone che non avrebbero bisogno di presentazioni, vista la loro presenza molto radicata in Città, vuoi per attività professionali, commerciali, per impegno storico nel volontariato, ma mettersi in gioco per Luino vuol dire anche questo: parlare in modo nuovo alle persone».