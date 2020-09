Aule più grandi e due orari di ingresso: ultimi lavori al liceo Manzoni

Ultimi giorni di “grandi manovre” al liceo Manzoni di Varese dove si spostano ancora banchi e sedie per preparare al meglio la ripartenza dell’anno scolastico, in presenza.

I “ritocchi” al programma hanno provocato lo slittamento di un paio di giorni dei corsi di recupero, inizialmente previsti a partire dal 2 settembre e fatti posticipare al 4: « Stiamo ancora organizzando le aule – spiega il dirigente Giovanni Ballarini che inizia il suo secondo anno di dirigenza “trattenuto” in servizio – al liceo linguistico sfruttiamo tutto il piano seminterrato dove ci sono spazi ampi, capaci di ospitare fino a 30 persone distanziate. Nella sede stiamo ricavando aule grandi ovunque sia possibile. Probabilmente anche la segreteria sarà utilizzata per la didattica». I lavori, però, prevedono uno sforzo ulteriore per le pulizie e quindi è meglio che la scuola rimanga vuota durante questi ultimi aggiustamenti: «Ricordo, comunque, che dal 4 ci sarà solo un primo incontro organizzativo del percorso di recupero degli apprendimenti che continuerà sino a dicembre quando ci sarà la prova valutativa. Nel caso non venga superata, il percorso procederà sino a maggio con una seconda prova».

« Quanto all’anno scolastico – commenta il dirigente – abbiamo previsto due scaglioni di ingresso e uscita. Alle 8 il primo e alle 10 il secondo. Settimana prossima ne discuteremo in consiglio di istituto per stabilire quali corsi. Probabilmente alle 8 entreranno l’Esabac e il musicale. Proprio per quest’ultimo corso ci sono i maggiori problemi legati all’orario: l’obiettivo è quello di ottimizzare al meglio le lezioni teoriche così da terminare quelle di pratica entro le 18/18.30. Definiremo nel dettaglio tutto il protocollo per le lezioni in presenza». L’ultima criticità rimane l’utilizzo della palestra dell’istituto Daverio che viene utilizzata anche dal liceo linguistico e dall’Einaudi: « Ci incontreremo presto co i dirigenti dei due istituti per stabilire turni e modalità di pulizia degli spazi condivisi».

Domani, intanto, è previsto il primo collegio denti “rigorosamente on line”: « Al momento ho quasi completato l’organico. Mancano solo pochi docenti. Stiamo procedendo bene».