Auser riapre la sua sede a Busto Arsizio ma rimane attivo il servizio telefonico

Lo sportello Auser di Busto Arsizio è tornato a funzionare a pieno ritmo da ieri, martedì 1 settembre. Dopo la sospensione di tutte le attività per l’emergenza Covid, la ripresa parziale solo al pomeriggio, ora la sede di via Volta 5 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Il presidente Maurizio Maggioni fa sapere che lo sportello telefonico è sempre attivo ed è a disposizione per tutti coloro che necessitano di consulenza e aiuto e per avere informazioni sull’accompagnamento familiare. Per chi avesse bisogno di venire in sede sono in vigore semplici disposizioni anti-covid: mascherina, distanziamento, misurazione della febbre e igienizzazione delle mani.

Il presidente ringrazia, infine, tutti i volontari che in questi mesi si sono messi a disposizione per mantenere in piedi il servizio e farlo trovare pronto per la ripartenza.