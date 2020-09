Azione civica con mazza e scalpello contro la pensilina di Voldomino

Al grido di “abbattiamo il catafalco” un gruppo della lista Azione civica per Luino e frazioni guidata dal candidato sindaco Furio Artoni si è ritrovata in piazza Piave a Voldomino munito – simbolicamente – di mazzetta e scalpello, «per precisare la volontà di abbattere quella pensilina costruita oltre venti anni fa, e che per tutto questo tempo ha segnato l’inutilità di un’opera, ma soprattutto ha snaturato l’uso di quell’area».

«Restituire – commentano i candidati di Azione civica per Luino e frazioni – la piazza ai voldominesi è sicuramente uno degli obiettivi della nostra lista, che con gesto simbolico ha voluto mostrare l’intenzione di liberare l’area da quella struttura ingombrante. Il cambiamento della piazza sarà comunque deciso in un’assemblea pubblica insieme agli abitanti di Voldomino, che potranno dire la loro sul nuovo assetto che l’area potrà avere in futuro».