Azione sostiene Bellaria: “Un impegno costante negli anni e durante il Covid”

Per Bellaria arriva l’appoggio ufficiale di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. «I comitati di Azione di Cardano al Campo, Gallarate e Sesto Calende – si legge nella nota – sostengono la ricandidatura di Stefano Bellaria come primo cittadino di Somma Lombardo».

«L’impegno che ha profuso Bellaria negli anni – hanno dichiarato – e sopratutto in questo periodo difficile di emergenza sanitaria ci ha convinto a sostenerlo per un nuovo mandato alla guida della città membro del CUV» ha dichiarato Luigi Bassani, referente del comitato della vicina Cardano al Campo. Bassani ha collaborato in più occasioni col sindaco sommese su tematiche legate all’occupazione nell’aeroporto di Malpensa.

Dello stesso avviso anche Sacha Bianchi, referente del partito a Sesto Calende: «Bellaria ci ha fornito un’analisi dell’ormai noto masterplan di Malpensa che dovrebbe definire gli equilibri economici e sociali sino al 2035, evidenziandone gli aspetti critici come la cadenza dei voli e i punti di forza. Questo scenario interessa molto anche i comuni della fascia lacustre come Sesto. che vedono in esso un’interessante prospettiva occupazionale e di sviluppo turistico. Ritengo che Bellaria sia uno degli interlocutori sul territorio con cui lavorare».

«Azione guarda alle realtà dei territori in ottica dello sviluppo, anteponendo le idee e le competenze al colore delle bandiere. In un contesto molto caotico di questi giorni, segnato da proteste e tensioni, è necessario concentrarsi sugli obiettivi per risolvere criticità».

