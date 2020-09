Barcaro contro il ruolo di Bellaria nel Cuv: “Ma quale serenità ritrovata?”

“Bellaria ha parlato di serenità ritrovata con Sea. Ma le ultime dichiarazioni del presidente del Cuv lo smentiscono”. Alberto Barcaro si fa sentire sulla questione del masterplan e delle osservazioni da presentare a Sea entro il 5 settembre. La data di scadenza ha generato critiche trasversali e ha portato a una richiesta formale per posticiparla, rimasta però inascoltata.

“La sensibilità sui temi ambientali – dichiara Barcaro, impegnato nella campagna elettorale di Somma Lombardo – e la tutela della cittadinanza è nel programma di tutti e tre i candidati sindaci, qualcuno ha inserito anche la volontà di prorogare i termini per la presentazione delle osservazioni al masterplan 2035 di Malpensa”.

”Malpensa e tutto l’indotto aeroportuale – precisa – sono per il nostro territorio un “motore” per tutta l’economia, ma non dobbiamo soccombere sempre e a prescindere alle scelte che ci vengono calate dall’alto. È evidente a tutti che l’attuale sindaco Stefano Bellaria all’interno del CUV ha sempre voluto e ricercato un ruolo primario. Ha sempre parlato di serenità ritrovata anche con SEA e poi leggiamo le dichiarazioni dell’attuale presidente Roberto Nerviani che dichiara testualmente: “I sindaci del CUV avevano scritto a SEA, chiedendo anche a lei supporto in tal senso”, ed invece a quanto leggiamo SEA è silente, smentendo di fatto Bellaria”.

“Come si fa a non prorogare i termini per le osservazioni dopo un periodo di Covid-19 e viste le imminenti elezioni comunali di tre comuni appartenenti al CUV? Che lo stesso candidato sindaco apparso in fascia tricolore sui manifesti elettorali dichiari: “Vedo un totale menefreghismo da parte di tutti, senza fare distinzioni politiche” la reputo una banale scusa. Bellaria si presenta sempre come super partes, appartiene ad una lista civica e quindi ha scelto (così dice e fino a quando?) di non appartenere a nessun partito nazionale. Quale migliore occasione allora per chiedere supporto a tutti i parlamentari del territorio senza distinzione di casacche se ha veramente percepito il totale disinteresse del Ministro? Come sempre le minoranze non sono state messe al corrente di nulla (eppure in questo caso sarebbero state utili) ma a questo ci siamo abituati. La decisione del Ministro ci fa quasi rimpiangere Toninelli”.