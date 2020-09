Il Beccaria gestirà il punto prelievi di Albizzate e si potranno fare anche i test sierologici

Il punto prelievi di Albizzate cambia gestione: a garantire il servizio presso la struttura degli ambulatori comunali di via xx settembre non sarà più il laboratorio Toma, con il quale è stato interrotto anticipatamente il contratto, ma la nuova gestione del Centro Polispecialistico Beccaria di Varese.

Una decisione maturata dopo che Toma, a causa della pandemia, aveva comunicato di non riuscire più a garantire lo sportello albizzatese, e l’arrivo della proposta avanzata dal centro varesino. La Giunta Zorzo ha dato via libera garantendo l’avvio del servizio in via sperimentale da settembre a dicembre nei locali di via xx settembre civico 17.

Il Beccaria avvierà il servizio a partire dal 22 settembre garantendo l’apertura per i prelievi martedì e venerdì dalle 7 alle 9.30 e il ritiro degli esiti: dalle 9.30 alle 10. Sarà possibile eseguire, oltre agli esami ematici e microbiologici, anche i test sierologici anti SARS-CoV-2.