Bentornati in classe! Stazioni, bus, aule: la ripartenza della scuola in diretta

Si torna in classe. Dopo sette mesi di lezioni a distanza e scuole chiuse torna a suonare la campanella negli istituti scolastici che, con fasce orarie differenziate, sono pronte a riaccogliere alunni e studenti. Un primo giorno di scuola impegnativo e una prova del fuoco per il più complessivo piano di contenimento della diffusione del virus che non riguarda solo le classi ma anche l’intero sistema dei trasporti. Per questo seguiremo in diretta i passaggi fondamentali di questa prima giornata nelle stazioni, sui mezzi e all’ingresso delle scuole.

Ore 8 – Martina Mangano, anche lei allieva del Falcone anche se non dell’alberghiero (qui insieme ad alcune compagne), è tra i pochi che dà un giudizio più problematico, viaggia sulla linea Milano-Domodossola: “Per me è stato un po’ un incubo: ci hanno tolto il treno che arriva alle 7.25, sono arrivato con quello delle 7.39 da Somma e c’era molta gente, anche se con le mascherine. Nel frattempo nel piazzale continua il movimento di autobus

Gallarate ha una alta quantità di pendolarismo studentesco, nel 2019 erano 2500 gli studenti che venivano giornalmente da altri Distretti. Alle 7.50 il traffico stradale è abbastanza scorrevole, anche i numerosi autobus in movimento si districano per ora abbastanza bene nel traffico. Le corse che abbiamo visto di persona erano relativamente poco affollate

La stragrande maggioranza degli studenti che si incrociano in stazione sono del Is Falcone, che ha 1600 studenti. Oggi entrano al mattino mille studenti, gli altri pomeriggio.

Molti sanno già bene come funzionerà l’ingresso: “Ci sono dei passaggi per entrare” ci spiega Vanessa. E le lezioni? “Faremo due giorni al mattino, due giorni a pomeriggio e due giorni Di Dad” racconta Sara.

Tutto sommato gli ingressi funzionano bene, si entra a gruppetti, non si creano assembramenti ai punti di controllo temperatura

Gli ingressi sono alle 8 e alle 8.50 (per le prime). L’ingresso del pomeriggio è alle 13.20. Qui il dirigente Vito Ilacqua, con tanto di paletta, “dirige” il traffico insieme al professor Mantica. Anche il traffico di auto va abbastanza bene, ma qui la maggior parte degli studenti viene da fuori con mezzi pubblici

Ore 7.50 – “Piacevolmente stupita di puntualità e rispetto delle regole”, suonano le prime campanelle a ingressi scaglionati alle elementari Alighieri e alle medie Salvini di Cocquio Trevisago e l’assessore alla scuola Monica Moretti è ottimista, anche all luce dei primi ingressi, quelli delle primarie. In funzione il servizio scuolabus, distanziamento sociale rispettato, polizia locale sul posto e scolari con la mascherina. Unico dispiacere non poter vedere i bimbi che come ogni anno entrano in classe tenendosi per mano.

Ore 7.50 – Non solo studenti delle superiori, alle prese con la ripartenza anche gli alunni di elementari e medie. Qui siamo ad Azzate

ORE 7.45 – Alla stazione di Gallarate alle 7.30 c’è già grande movimento: la stazione è un grande hub per tutta la zona, ci arrivano treni, autobus extraurbani e urbani.

Da Somma Lombardo con Beltramini e Gianoli, da Busto con la Stie o da Gazzada o Sesto con Trenord, i ragazzi sono tutti abbastanza tranquillo sui trasporti: “C’era poca gente e tutti avevano le mascherine” ci spiega un alunno dell’alberghiero del Falcone (si riconoscono per le divise). In generale le valutazioni sui trasporti sembrano abbastanza positive e c’è una buona attenzione da parte dei ragazzi a portare la mascherina anche quando sono insieme, anche se ci sono alcune eccezioni (e qualche abbraccio quando si ritrovano i compagni di scuola)

ORE 7.40 – Alle primissime ore del mattino a Varese la situazione è tranquilla

In via Morosini a Varese c’è la prima “tappa“ per i giovani studenti che vengono a Varese a studiare. Davanti alla libreria Mondadori passano i bus per il CFP di Bizzozero, molto frequentato. C’è pure un bus diretto, che in molti prendono. I ragazzi interpelkati nell’attesa, che hanno già preso altri pullman pee venire qui, riferiscono di un tragitto tranquillo e poco affollato

ORE 7.35 – Tranquilli, un po’ curiosi del primo giorno, arrivano in gruppo con il treno e sono diretti all’istituto Geymonat. Fanno la terza, quarta e quinta. Per tutti parla Donel: “Fin qui nessun problema, viaggio normale con molto spazio per tutti. Io sono tranquillo e preferisco tornare a scuola, quest’anno faccio la quinta e credo che sia meglio tornare in aula”

ORE 7.30 – Viaggiano semivuoti i numerosi autobus diretti agli istituti e al liceo. “Viaggio tranquillo, nessun problema”, dice Suckeina, diretta all’istituto Montale. Quest’anno inizia la quinta ma non è molto contenta di tornare a scuola in presenza. “Preferivo stare a casa”.

ORE 7.15 – Alla stazione di Tradate arrivano i primi ragazzi diretti agli istituti superiori della città. Commenti positivi sui viaggi, nessuno lamenta assembramenti o problemi particolari.

