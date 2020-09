Bidone del Sorriso, 5 mila euro per l’acquisto di mascherine per i bambini

Cinquemila euro per acquistare mascherine da utilizzare in ospedale, nei reparti di pediatria e neonatologia, per colorare un po’ le giornate dei bambini ricoverati.

È la quota raccolta dall’Asd Bidone, associazione sportiva di Casciago e Morosolo, e donata al Ponte del Sorriso a sostegno del progetto “Una mascherina per amica”.

30 i premi in palio della tradizionale raccolta di beneficenza, raccolti grazie a donatori e amici che per il settimo anno hanno sostenuto l’iniziativa dell’Asd Bidone.

Le mascherine verranno donate ai vari reparti degli ospedali della provincia, sia della Asst Valle Olona che della Asst Varese Laghi. Il costo a mascherina è di circa 5 euro: sono fatte in cotone 100%, lavabile, con filtro rimovibile, e naturalmente autorizzate dalla direzione degli ospedali.

All’estrazione (i biglietti vincenti saranno pubblicati a breve sulle pagine social dell’Asd Bidone) era presente anche il sindaco di Casciago Mirko Reto oltre alla dirigenza della società sportiva e ad Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso. Tutti hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto in un periodo non semplice, con l’obiettivo di aiutare il più possibile i bambini che si trovano in una situazione di difficoltà nei reparti degli ospedali del Varesotto.