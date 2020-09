Birra in mano e tentativo di fuga, minore denunciato dalla Polizia Locale a Busto Arsizio

Questa mattina, giovedì, una pattuglia del Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Busto Arsizio ha eseguito alcuni controlli di prevenzione nelle zone limitrofe alle stazioni cittadine. Alla vista delle moto un ragazzo che si è allontanato in tutta fretta, per di più bevendo una bottiglia di birra in pubblica via, ha insospettito gli agenti.

Fermato per il controllo ha negato più volte di avere con sè i documenti e ha dichiarato delle generalità che non hanno convinto gli agenti. Perquisito sul posto con l’ausilio di un altro equipaggio di Polizia Locale, lo stesso non ha saputo giustificare la sua presenza nel territorio di Busto Arsizio, continuando a negare le proprie generalità corrette.

Al fine di identificarlo correttamente, come previsto, gli agenti hanno richiesto al giovane di salire sull’auto di servizio per l’accompagnamento presso il Comando, ma a quel punto, per eludere il controllo ed attirare l’attenzione delle persone ha cercato di divincolarsi dagli agenti e di simulare delle lesioni.

Bloccato ed ammanettato prontamente è stato portato presso il Comando di via Molino, dove è stato identificato e denunciato per i vari reati commessi (Rifiuto di farsi identificare, false generalità , resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale). Si tratta di un minore residente a Somma Lombardo.

Queste attività rientrano nella costante attività di controllo messa in atto sopratutto dall’inizio delle scuole dal Comando cittadino, al fine sopratutto di contrastare il degrado che ultimamente, giovani spesso provenienti da fuori città, hanno contribuito ad aumentare.