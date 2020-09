Bloccasterzo a forma di mazza da baseball in macchina, denunciato dalla Polizia Locale

Mattinata non facile per gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio che oggi, lunedì, si sono ritrovati a gestire gli ingressi dei ragazzi nelle varie scuole, impegnati nella ripartenza delle lezioni dopo il lungo stop causato dalla pandemia da coronavirus.

Oltre al lavoro ordinario di gestione dei flussi di traffico e agli interventi per piccoli incidenti, causati anche dall’esponenziale aumento di traffico sempre dovuto alle scuole, gli agenti di via Molini Marzoli sono intervenuti anche in zona Santi Apostoli dove hanno fermato un cittadino cinese pregiudicato che all’interno della vettura nascondeva quella che sembrava una vera e propria mazza da baseball in metallo.

I precedenti a suo carico e il nervosismo mostrato durante il controllo hanno portato gli agenti a sequestrare quella che, a tutti gli effetti, sembrava un’arma impropria. Da un successivo approfondimento da parte del nucleo motociclisti della Locale di Busto si è scoperto che si trattava di un blocca-sterzo che, tuttavia, viene venduto anche pubblicizzato come arma di difesa. La scena è stata vista da molti cittadini che si sono fermati incuriositi a vedere il controllo sui generis.

Durante la mattinata, sempre da parte della Polizia Locale, è stata anche trovata un’auto rubata nel centro di Busto Arsizio.