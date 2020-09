Borsano saluta Carlo Ferioli, ambientalista protagonista di tante battaglie

Busto Arsizio ha salutato ieri, per l’ultima volta, Carlo Ferioli, insegnante di 68 anni, noto per la sua attività politica nel mondo dell’antifascismo e dell’ambientalismo e per le sue battaglie a volte contro tutto e tutti. Carlo, detto Charles, è stato sconfitto da un male incurabile.

Candidato consigliere per i Verdi, sempre pronto sulle pagine facebook cittadine a difendere le sue convinzioni con ironia e passione, sempre attivo nella sua Borsano dove lunedì ha ricevuto l’ultimo saluto da parte dei familiari e degli amici.