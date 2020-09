Con Brescia è sempre volata, ma stavolta l’Openjobmetis vince

Dev’essere destino che tra Openjobmetis e Germani le partite si risolvano sempre in volata. Il match di Supercoppa, ultimo della manifestazione per entrambe le squadre, non fa eccezione ma a differenza dell’andata tocca a Varese festeggiare nella serata dell’esordio di coach Massimo Bulleri.

I biancorossi vincono 102-100 al termine di una gara ricchissima di canestri e di percentuali alte, “condita” dalle prodezze del solito noto Luis Scola – 27 punti e 7 rimbalzi – ma anche da buone indicazioni dal resto della squadra.

Galleria fotografica Supercoppa: Openjobmetis Varese - Germani Brescia 102-100 4 di 34

Bulleri, però, prima di tutto: il nuovo tecnico ha già messo mano alla squadra, al di là delle dichiarazioni, dando un approccio diverso in attacco, con tanto pick’n’roll ad avviare le azioni e maggiori libertà individuali. In difesa è per ora difficile giudicare: Ferrero e compagni hanno provato in alcune situazioni a stringere le maglie e alzare l’intensità (vedi per esempio nel break del terzo periodo), ma la precisione degli ospiti ha punito spesso la coperta corta della retroguardia biancorossa. Poco male, anche se per festeggiare i circa 400 tifosi hanno dovuto aspettare la sirena: Douglas, buon protagonista, si è visto sputare dal ferro la tripla della sicurezza (in precedenza aveva scaricato palla a Ferrero, autore di un canestrone decisivo dall’arco) e così Brescia ha avuto come all’andata la palla per la vittoria. Crawford però si è “incartato”, provando una conclusione da due punti ostacolato da De Vico: palla corta e festa biancorossa.

Un successo che, per lo meno, evita alla OJM l’ultimo posto nella classifica del girone (appannaggio di Cantù) e regala il secondo referto rosa in precampionato oltre che una buona dose di fiducia. Attenzione, perché tra due settimane si replica sempre a Masnago e sempre con la Leonessa: sarà però campionato e i due punti in palio varranno doppio. Varese, comunque, ha dimostrato di reggere l’impatto con una squadra dall’organico superiore (nonostante le assenze tra gli ospiti) e di poter dire la propria anche in un duello ai 100 punti. Piace il fatto che la OJM non ha solo tirato bene da 3 come percentuali ma ha anche saputo costruire bene le proprie conclusioni dall’arco. Certo, manca ancora qualcosa per quanto riguarda il gioco interno (Scola escluso, ovviamente), ma c’è tempo per diversificare anche su questo aspetto. Prima di tuffarsi nella Serie A, la squadra di Bulleri avrà ancora un’amichevole a disposizione, contro Cremona (sabato 19 alle ore 18 a Masnago): da qui al 27 settembre sarà però fondamentale il lavoro in palestra.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 102-100

(33-29, 50-53; 82-83)

VARESE: Ruzzier 4 (1-1, 0-2), Douglas 18 (2-4, 4-9), Strautins 15 (4-5, 1-2), Ferrero 12 (1-2, 3-4), Scola 27 (6-12, 4-9); Morse 10 (3-3), De Nicolao 4 (2-2, 0-1), Jakovics 8 (1-1, 1-2), De Vico 4 (0-1, 0-2). Ne: Virginio, Librizzi. All. Bulleri.

BRESCIA: Chery 21 (3-6, 2-4), Kalinoski 13 (1-4, 3-6), Crawford 17 (5-9, 1-3), Sacchetti 8 (1-1, 1-1), Burns 12 (3-4, 2-4); Vitali 4 (0-1, 0-1), Parrillo, Bortolani 17 (2-5, 4-5), Magro 3 (1-1), Moss 5 (1-3, 1-1), Ancellotti. All. Esposito.

ARBITRI: Vicino, Borgioni, Belfiore.

NOTE. Da 2: V 20-31, B 17-34. Da 3: V 13-31, B 14-25. Tl: V 23-31, B 24-29. Rimbalzi: V 32 (8 off., Scola 7), B 29 (8 off., Burns, Moss 5). Assist: V 16 (Douglas 5), B 23 (Vitali 5). Perse V 7 (De Nicolao 2), B 10 (Crawford, Burns 2). Recuperate: V 5 (5 con 1), B 7 (Chery 3). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Esposito. Spettatori: 400.