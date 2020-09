Bulleri, esordio sereno: “Le vittorie portano atmosfera positiva”

BULLERI 1

«Una partita per la quale siamo soddisfatti del risultato; poi potremmo valutare se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, visti i 100 punti subiti in difesa. Ne parleremo, però oggi era soprattutto importante vincere: cerchiamo un’atmosfera positiva e questa si crea più facilmente quando ci sono le vittorie».

Galleria fotografica Supercoppa: Openjobmetis Varese - Germani Brescia 102-100 4 di 34

BULLERI 2

«Grazie al pubblico che si è fatto sentire nonostante le presenze fossero quelle che il momento permette. Sappiamo che qui a Masnago il nostro tifo sarà un elemento fondamentale: faremo in modo di coinvolgerlo il più possibile».

CONTI

«La Supercoppa è servita per vedere all’opera la squadra, ma è chiaro che ora sono fondamentali le due settimane di lavoro e di allenamento in gruppo. Sabato prossimo giocheremo un’amichevole con Cremona, qui al palazzetto, ma purtroppo non sappiamo ancora se potremo ammettere i tifosi: per ora è a porte chiuse».

ESPOSITO

«L’intensità si è vista, forse anche troppo: in campo ci sono state aggressività e tensione tanto da sembrare una partita da playoff e non un torneo precampionato Però questo è un buon modo per prepararci, per conoscere che tipologia di squadra troveremo in Serie A soprattutto per quei giocatori che non hanno mai giocato nel massimo campionato. Ora dovremo inserire Ristic e Cline in una squadra che ha fatto una preparazione intera senza di loro; anche Varese, nostra prima avversaria di campionato, dovrà lavorare per inserire l’allenatore nuovo».