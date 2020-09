Bussole e impronte: sfida all’ultimo indizio nell’Oasi della Palude Brabbia

Ultimi posti disponibili per “Bussole e impronte”, la gara di orienteering in programma per il pomeriggio di domenica 27 settembre tra i sentieri dell’Oasi della Palude Brabbia.

Si tratta di un gioco a squadra adatto ad adulti e bambini (sopra gli 8 anni), a famiglie o gruppi di amici che potranno sfidarsi nella ricerca di tracce e indizi in ambiente aperto: “Quiz naturalistici, prove di birdwatching e di riconoscimento delle specie, metteranno alla prova le vostre capacità”, sspiegano i volontari della Lipu (lega italiana protezione uccelli), promotori dell’iniziativa.

Il ritrovo è per tutti alle ore 14.30 all’ingresso della riserva naturale (in via Patrioti 22), a Inarzo.

Si consigliano scarponcini (o stivali di gomma se nei giorni precedenti dovesse piovere) e binocolo.

La donazione prevista è di euro 5 a persona (3 per i soci Lipu).

Per iscrizioni cliccare questo link.

Per ulteriori informazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it oppure telefonare allo 0332-964028 oppure 393 9153897.